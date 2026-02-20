  1. Anasayfa
  4. Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!

Meteoroloji’den son dakika hafta sonu uyarısı! Bugün artışa geçen hava sıcaklıkları yerini sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara bırakıyor. Trakya ve Ege kıyılarında başlayacak yağışlar hangi illeri vuracak? Cumartesi ve Pazar günü dışarı çıkacaklar dikkat: Fırtına, çığ tehlikesi ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı uzmanlar uyardı. İşte bölge bölge haritalı hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu planı yapan vatandaşlar için güncel tahminlerini yayımladı.

Bugün itibarıyla kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması beklenirken, Batı Anadolu’dan giriş yapacak yeni bir yağışlı hava dalgası dengeleri değiştirecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ve Ege bölgeleri çok bulutlu bir güne uyanırken; Trakya kesimi, Ege kıyıları ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. 

Özellikle gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

