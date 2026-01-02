Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Kar, güneş, lodos, fırtına birarada
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'yi Sibirya'ya çeviren kar yağışı gün gün ülkeyi terk etmeye hazırlanırken Türkiye'nin dört bir yanında 4 mevsim aynı anda yaşanacak. Kar yağışı, yağmur ve lodos fırtınası alarmı verildi... Bazı illerimiz de dondurucu kutup soğukları etkisini sürdürecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü itibariyle batı illerimizde artması, doğu illerimizde ise azalması beklenirken, hafta sonundan itibaren kuzey, iç ve batıda artan hava sıcaklklarının Güneydoğu Anadolu bölgemiz dışında tüm yurtta yer yer mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji iç ve doğu illerimizde ise buzlanma ve don olayı beklendiğini duyurdu.
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre batı illerinde bahar havasını andıran bir ısınma gözlemlenirken, doğu illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.