Hafta sonunun hava durumu belli oldu; hava önce buz kesecek ama ardından bahar geliyor..
Türkiye genelinde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen bahar müjdesi geldi. Hafta sonu etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın ardından hava sıcaklıkları artacak ve yağışlar adım adım Türkiye'yi terk edecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin edilirken hava sıcaklıkları hafta sonu itibariyle yükselişe geçecek ve yağışlı hava gelecek hafta Türkiye'yi adım adım terk edecek.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.