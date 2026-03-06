Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor!

  1. Anasayfa
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye soğuk ve yağışlı kışa gün gün veda etmeye hazırlanıyor. Hafta sonu boyunca çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar ve soğuklar etkili olacak. Ancak yeni haftada soğuk hava adım adım yerini güneşli günlere bırakacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, İç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, iç ve batı bölgeerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

