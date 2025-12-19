  1. Anasayfa
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce güneş ardından yağmur var...

Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre hafta sonu boyunca Türkiye genelinde güneşli bir hava bekleniyor. Ancak yeni hafta yağışlarla başlayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce güneş ardından yağmur var... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce güneş ardından yağmur var... - Resim: 2

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce güneş ardından yağmur var... - Resim: 3

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Önce güneş ardından yağmur var... - Resim: 4

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

