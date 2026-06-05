Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar artarken birçok ilde sağanak bekleniyor
Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken; Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük kısmında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Muğla ve Karaman ise yağış uyarısının dışında tutuldu. Sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Haber3 hava durumu masasının resmi verilerden derlediği bilgilere göre; Türkiye'nin batı, iç ve kuzey kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, yurdun büyük bir bölümünde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak.
MGM'nin son değerlendirmelerine göre, hafta sonu ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Başta Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun birçok ili olmak üzere bölgesel sağanak yağışlar görülecek. Ancak yetkililer, bazı illerin bu yağışlı havanın dışında kalacağını belirtti.
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Ege Bölgesi'nde Muğla, İç Anadolu'da Karaman, Batı Karadeniz'de ise Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağış beklenmiyor.
Bunun yanı sıra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı diğer riskli noktalar olarak belirlendi.