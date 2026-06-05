Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar artarken birçok ilde sağanak bekleniyor

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, hafta sonu ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Başta Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun birçok ili olmak üzere bölgesel sağanak yağışlar görülecek. Ancak yetkililer, bazı illerin bu yağışlı havanın dışında kalacağını belirtti.