Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hafta sonu hava durumu raporunu yayınladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar cumartesi batıda, pazar günü doğuda düşüyor. Trakya, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; Marmara ve Karadeniz kıyılarında sis etkili olacak. İşte haritalarla il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden güneşli hava, hafta sonu itibarıyla yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düşerken sağanak yağış ve sis etkili olacak. MGM'nin verilerine göre hafta sonu hava durumunda yaşanacak temel değişiklikler şu şekilde sıralanıyor:
Sıcaklık Düşüşü: Hafta boyunca yüksek seyreden sıcaklıklar, cumartesi günü iç ve batı bölgelerde; pazar günü ise doğu kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına inecek.
Kuvvetli Sağanak: Trakya kesimi, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar, Çanakkale ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sis ve Pus Uyarısı: Özellikle sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis etkili olacak. Sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olması gerekiyor.