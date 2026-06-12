Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor

Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden güneşli hava, hafta sonu itibarıyla yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düşerken sağanak yağış ve sis etkili olacak. MGM'nin verilerine göre hafta sonu hava durumunda yaşanacak temel değişiklikler şu şekilde sıralanıyor: