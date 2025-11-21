Hafta sonunun keyfini çıkarın... Pastırma yazı sıcakları gidiyor, yağmurlar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde günlerdir etkili olan pastırma yazına gün gün veda ediyoruz... Hafta sonu da pastırma sıcaklarının etkisi altında geçtikten sonra yağışlar geliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Trakya’da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyderen hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik beklenmiyor.
