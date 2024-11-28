Haftanın sinema filmleri belli oldu: 11 film vizyona giriyor

BURADA (HERE)

Tom Hanks, Robin Wright, Kelly Reilly ve Michelle Dockery'in başrollerini paylaştığı "Burada" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Robert Zemeckis'in yönetmenliğini üstlendiği film, tek bir evi merkezine alarak, geçmişten geleceğe, binlerce yıl boyunca bu odada yaşayan insanları konu ediniyor. Satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri dönen adam, evinin her bir köşesinde hayatından izler bulur.