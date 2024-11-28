Haftanın sinema filmleri belli oldu: 11 film vizyona giriyor
Türkiye'deki sinema salonlarda bu hafta 11 film izleyiciyle buluşacak. İşte o filmler ve konuları...
BERABER
Mete Gümürhan'ın Türkiye, Belçika ve Hollanda ortak yapımında çekilen filmi "Beraber", annesinin ölümünden sonra babası ile doğup büyüdüğü Roterdam'dan ayrılıp, Türkiye'ye taşınan 14 yaşındaki bir gencin hikayesini konu ediyor. Senaryosunu Chris Westendorp'un yazdığı filmde, Alihan Şahin, Sinan Eroğlu ve Hayat Van Eck rol aldı.
MUKADDERAT
Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol ve Osman Alkaş'ın rol aldığı "Mukadderat", komedi ve dram karışımı bir hikayeyi konu alıyor. Nadim Güç yönetmenliğindeki filmde, başrol oyuncusu Nur Sürer, kocasının ölümünün ardından yalnız kalma korkusuyla yeniden evlenmek isteyen "Sultan" karakterine hayat veriyor.
BURADA (HERE)
Tom Hanks, Robin Wright, Kelly Reilly ve Michelle Dockery'in başrollerini paylaştığı "Burada" bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Robert Zemeckis'in yönetmenliğini üstlendiği film, tek bir evi merkezine alarak, geçmişten geleceğe, binlerce yıl boyunca bu odada yaşayan insanları konu ediniyor. Satılığa çıkarılan evine yıllar sonra geri dönen adam, evinin her bir köşesinde hayatından izler bulur.
BARDA
Serdar Akar'ın "Barda" filminden 17 yıl sonra, Hande Türkel yönetmenliğinde yeniden yorumlanan "Barda" izleyici ile buluşacak. Cem Özüduru ve Ozan Ağaç'ın senaryosunu kaleme aldığı gerilim türündeki filmde, İdris Nebi Taşkan, Melisa Berberoğlu, Cem Söküt ve Burak Can Doğan rol aldı.