Hakkari'deki asırlık bayramlaşma geleneğinde yüzlerce kişi buluştu

Şaban Onat (72), köylerindeki bayramlaşma geleneğinin bir asırdır devam ettiğini belirterek, "Her bayram köyümüzdeki bütün fertler camide bayram namazı kılıp, bayramlaşıyoruz. Geçmişten bu yana gelen bayram geleneğimizi hiç ara vermeden bugünlere kadar sürdürüyoruz. Birbirleriyle küs olan kişileri, camide herkesin huzurunda barıştırıyoruz. Sabah camide namaz kıldıktan sonra toplu bir şekilde mezarlığı ziyaret ediyoruz. Daha sonra da belirlenen evlerde kahvaltı yapıp, köydeki evleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutluyoruz. Öğle ve akşam da aynı şekilde belirlenen evlerde toplu yemeğe katılıyoruz" dedi.