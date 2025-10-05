  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor!

Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve geçimini üzüm üreterek sağlayan 80 yaşındaki vatandaş hasat ettiği üzümleri geleneksel yöntemle kızakla kilometrelerce taşıyarak köyüne indiriyor.

Kaynak: DHA
Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! - Resim: 1

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde yaşayan 12 çocuk babası Süso Çakar, 65 yıldır geçimini üzüm üretimiyle sağlıyor. 

1 / 11
Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! - Resim: 2

Kendisine ait dağlık arazilerde kurulu üzüm bağlarında tek başına çalışan Çakar, sabahın erken saatlerinde bahçesine gidip gün boyu üzüm topluyor. 

2 / 11
Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! - Resim: 3

Hasat ettiği üzümleri ise kızakla taşıyarak yaklaşık 3 kilometrelik dik yamaçtan köyüne indiriyor. Çakar, bir ay boyunca hasat ettiği yaklaşık 8 ton üzümü satarak geçimini sağlıyor.

3 / 11
Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor! - Resim: 4

Çocukluğundan beri üzüm üretimiyle uğraştığını söyleyen Çakar, bağların köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olduğunu, bu işi babasından öğrendiğini ve yıllardır aynı yöntemle sürdürdüğünü söyledi. 

4 / 11