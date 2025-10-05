Hakkari'nin 80 yaşındaki Süso dedesinin hem yıllara hem de doğanın zorluklarına meydan okuyor!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve geçimini üzüm üreterek sağlayan 80 yaşındaki vatandaş hasat ettiği üzümleri geleneksel yöntemle kızakla kilometrelerce taşıyarak köyüne indiriyor.
Kaynak: DHA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyünde yaşayan 12 çocuk babası Süso Çakar, 65 yıldır geçimini üzüm üretimiyle sağlıyor.
Kendisine ait dağlık arazilerde kurulu üzüm bağlarında tek başına çalışan Çakar, sabahın erken saatlerinde bahçesine gidip gün boyu üzüm topluyor.
Hasat ettiği üzümleri ise kızakla taşıyarak yaklaşık 3 kilometrelik dik yamaçtan köyüne indiriyor. Çakar, bir ay boyunca hasat ettiği yaklaşık 8 ton üzümü satarak geçimini sağlıyor.
Çocukluğundan beri üzüm üretimiyle uğraştığını söyleyen Çakar, bağların köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta olduğunu, bu işi babasından öğrendiğini ve yıllardır aynı yöntemle sürdürdüğünü söyledi.
