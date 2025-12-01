  1. Anasayfa
  4. Hatay'ın Uzunkavaklı köylüleri tam 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi, gerçekleşen referandumun ardından Resmi Gazete'de yayınlanan 10619 sayılı kararla Kumlu ilçesine bağlandı.

Kaynak: İHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitmişti. 

Depremzedelerin yaşadığı Uzunkavak'ta vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol katetmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler. 

Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz 2 yıl önce mahallede referandum gerçekleştirildi.

Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy vermişti. Yapılan sayımlar sonucu, 480 "Evet" oy ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştı.

