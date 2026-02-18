Hava bir anda ısınıp bir anda soğuyacak... Fırtına, yağmur ve kar alarmı verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.