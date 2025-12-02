  1. Anasayfa
  4. Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hafta boyunca 4 ayrı mevsimi bir anda yaşayacağız... Sağanak yağmurlar, kar yağışı ve güneş bir arada etkili olacak... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız - Resim: 2

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız - Resim: 3

 Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız - Resim: 4

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

