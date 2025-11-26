Hava durumu raporu açıklandı: Hava buz kesecek: Önce yağmur ardından kar geliyor...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bugün itibariyle sağanak yağışların etkisi altına girecek. Sağanak yağışlar gün gün Türkiye'yi sararken hafta sonunda bazı illerimizde kar yağışı da bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri....
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
