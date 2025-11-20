Hava durumu raporu açıklandı: Pastırma yazı bitiyor... Yeniden sağanak yağış alarmı verildi
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde etkili olan pastırma yazı adım adım Türkiye'ye veda etmeye hazırlanıyor. Hafta sonuna kadar etkili olacak sıcak hava dalgasının ardından yeniden soğuk ve yağmurlar var... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
