Hava durumu raporu değişti: Hava sıcaklıkları düşüyor, yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Çok sayıda ilimiz için sağanak yağış ve don uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
