Hava durumu raporu değişti: Sağanak yağışlar tüm yurdu saracak!

Günlük planlarınızı yapmadan önce dikkat etmeniz gereken ve şemsiyesiz çıkılmaması önerilen başlıca il ve bölgeler şunlar:

İç ve Batı Kesimler: Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya çevreleri ile Denizli'nin doğu ilçeleri.

İç Anadolu Bölgesi: Yozgat ve Sivas hariç olmak üzere bölgenin genelinde yerel sağanak.

Akdeniz Bölgesi: Bölgenin iç kesimleri ile Antalya çevreleri.

Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz bölgesi (Giresun hariç).

Doğu Bölgeler: Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu ilçeleri.