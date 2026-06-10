Hava durumu raporu değişti: Sağanak yağışlar tüm yurdu saracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu açıkladı. Sıcaklıklar değişmezken Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte haritalarla il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olacak yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Haber3.com olarak edindiğimiz güncel verilere göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ancak yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Günlük planlarınızı yapmadan önce dikkat etmeniz gereken ve şemsiyesiz çıkılmaması önerilen başlıca il ve bölgeler şunlar:
İç ve Batı Kesimler: Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya çevreleri ile Denizli'nin doğu ilçeleri.
İç Anadolu Bölgesi: Yozgat ve Sivas hariç olmak üzere bölgenin genelinde yerel sağanak.
Akdeniz Bölgesi: Bölgenin iç kesimleri ile Antalya çevreleri.
Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz bölgesi (Giresun hariç).
Doğu Bölgeler: Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu ilçeleri.