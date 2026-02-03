Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.