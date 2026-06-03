Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunu yayımlayarak birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıklar kuzeybatı kesimlerde normallerin 6-8 derece üzerine çıkarken; çok sayıda ilimizde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Haber3 olarak, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olması gereken bölgelerin resmi hava durumu detaylarını okurlarımız için derledik. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 Haziran tarihli güncel hava durumu değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı. Yayımlanan son rapora göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar artmaya devam ederken, yurdun önemli bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Hava sıcaklıklarının özellikle yurdun kuzeybatı (Marmara) kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.
Kastamonu, Yozgat, Sivas ve Orta Karadeniz İçin "Kuvvetli Yağış" Uyarısı
Haber3 editoryal masasının resmi MGM verilerinden derlediği bilgilere göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı vurgulandı.
Meteoroloji yetkilileri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını belirterek vatandaşları uyardı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Bölgelere Göre Beklenen Yağış Durumu Ülke genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek rüzgarla birlikte diğer bölgelerdeki yağış beklentileri ise şu şekilde sıralandı: