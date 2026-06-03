Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar kapıda!

Meteoroloji yetkilileri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını belirterek vatandaşları uyardı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.