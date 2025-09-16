Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları düşüyor... Kara kış kapıda
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde düşüşe geçiyor. Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar beklenirken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu yıl Türkiye'nin soğuk bir kış geçireceğini duyurdu. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
Öte yandan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada perşembe gününden itibaren Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de sıcaklıkların hızla düşeceğini bildirdi. Şen’in değerlendirmesine göre Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane’de sıcaklıklar 7 ila 10 derece birden gerileyecek. Bu ani soğuma, Doğu Karadeniz’in yüksek yaylalarında kar yağışına yol açacak.