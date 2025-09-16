Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları düşüyor... Kara kış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.