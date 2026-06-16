Hava durumu raporunda yine yağış alarmı var! Önce aşırı sıcaklar, ardından yağmur geliyor...

Cuma gününden itibaren özellikle kuzey ve iç kesimlerden başlamak üzere sıcaklıkların belirgin şekilde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurt genelinde genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.