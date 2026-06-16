Hava durumu raporunda yine yağış alarmı var! Önce aşırı sıcaklar, ardından yağmur geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak yağış öngörülüyor. İşte haritalarla il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini ilgilendiren yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Mevcut durumda mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıkların ardından, yurt genelinde hava durumunda önemli değişiklikler yaşanacak. Haber3.com meteoroloji servisi olarak, resmi MGM verilerine dayanan sıcaklık düşüşlerini ve yağış beklentisi olan bölgeleri aktarıyoruz.
Cuma Gününden İtibaren Sıcaklıklar Azalacak
MGM'nin son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları halihazırda ülke genelinde artış göstererek mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda. Ancak bu sıcak hava dalgası yerini serinlemeye bırakacak.
Cuma gününden itibaren özellikle kuzey ve iç kesimlerden başlamak üzere sıcaklıkların belirgin şekilde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurt genelinde genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.
Sağanak ve Gök Gürültülü Yağış Beklenen Bölgeler
Sıcaklık değişimine paralel olarak yurdun belirli bölgelerinde yerel sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Resmi verilere göre yağış alacak başlıca lokasyonlar şunlardır: