Hava durumu şaşırtmaya devam edecek: Önce yağmur, ardından Afrika sıcakları geliyor!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye bir kez daha kavurucu Afrika sıcaklarının etkisi altına girecek. Ancak kavurucu sıcaklıklar öncesinde pek çok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Öte yandan Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan toz taşınımı uyarısında "Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.