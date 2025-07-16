Hava durumu şaşırtmaya devam edecek: Önce yağmur, ardından Afrika sıcakları geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.