Hava durumu yine şaşırtacak: Önce kar yağışı sonra pastırma sıcakları geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı bekleniyor. Yeni haftada ise yağışlar yurdu terk edecek. Pazartesi günü itibariyle hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenen yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
15 - 21 Kasım tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları