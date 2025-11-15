Hava durumu yine şaşırtacak: Önce kar yağışı sonra pastırma sıcakları geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenen yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.