Hava sıcaklıkları 6 derece daha düşecek: Yağmur, kar ve don birlikte geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre bir anda kışı yaşamaya başlayan Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek. Çok sayıda ilimiz için sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, ile Sivas, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Ege İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer hafif zirai don olayı bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde 3-6°C azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan kuvvetli rüzgar uyarısında "Rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.