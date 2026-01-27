Hava sıcaklıkları artıyor ama kar gidiyor, sağanak yağış ve fırtına geliyor!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde artması bekleniyor. Her ne kadar hava sıcaklıkları artıyor olsa da çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Ayrıca yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak..
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor
