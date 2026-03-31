Hava sıcaklıkları artıyor ama yağış bitmiyor... Sağanak yağış ve kar kapıda...
Mart ayının son gününde Türkiye genelinde yağışlı ve çok bulutlu bir hava etkisini sürdürürken Meteoroloji'nin son raporuna göre; Marmara'dan Kıyı Ege'ye, Akdeniz kıyılarından Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir hat sağanak yağışın etkisi altında kalacak. Hava sıcaklıklarının 6 dereceye kadar artması beklenirken, ısınan havaya rağmen yağışlar sürecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
