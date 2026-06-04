Hava sıcaklıkları artıyor ancak birçok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu raporunu yayınladı. Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıklar 6 dereceye kadar artarken; Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki birçok ilde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Haber3 olarak, dışarı çıkmadan önce dikkat etmeniz gereken ani yağmur geçişlerini ve bölgesel hava durumu detaylarını sizler için derledik. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükseliş eğilimine girerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) bölgesel sağanak geçişlerine karşı uyarı geldi.
Haber3com'un Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarından derlediği bilgilere göre; Karadeniz'in iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece birden artması beklenirken, yurdun geri kalanında sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Ancak yükselen sıcaklıklara rağmen ülkenin büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisinde kalacak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar kendisini gösterecek.
Marmara'dan Doğu Anadolu'ya Öğleden Sonra Yağış Alarmı
Özellikle dışarıda plan yapacak vatandaşların öğle saatlerinden sonrasına dikkat etmesi gerekiyor. MGM verilerine göre; Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak geçişleri öngörülüyor.