Hava sıcaklıkları artıyor ancak sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, ısınan havaya rağmen Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölge için sağanak uyarısı yapıldı. Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu içinse çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor. İşte il il haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilse de genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
22 - 28 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları