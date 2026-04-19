Hava sıcaklıkları düşüyor... Yeni haftada sağanak yağmur, kar ve soğuk alarmı verildi!
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Meteoroloji’den kritik "soğuk ve yağış" uyarısı geldi. Mevsim normallerinin altına inecek sıcaklıklarla birlikte Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar geniş bir hat sağanağa teslim olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi alarm veriyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.