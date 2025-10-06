Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.