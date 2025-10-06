Hava sıcaklıkları hızla düşecek: Sağanak yağışlar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları yeni haftada gün gün hızla düşecek. Çpok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.