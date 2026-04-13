Havadaki paraşütçü ile karadaki vatandaşın diyaloğu sosyal medyayı salladı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yamaç paraşütü yapan sporcuyu, mahallenin üzerinden geçerken çaya davet eden vatandaş ile paraşütçünün diyaloğu sosyal medyayı salladı.
Kaynak: DHA
Olay, dün Kilimli ilçesi Hisararkası Mahallesi’nde meydana geldi. Yamaç paraşütüyle uçuş yapan sporcuyu fark eden Okan Ece isimli vatandaş, yerden seslenerek paraşütçüyü çay içmeye davet etti.
Beklenmedik çağrı karşısında kayıtsız kalmayan paraşütçü ise “Eyvallah reis, gelemem. Sahile ineceğim” diyerek esprili bir yanıt verdi.
Ece o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü. (DHA)
