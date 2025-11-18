Hayatının en sıradışı gerçeğini 66 yaşında mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede öğrendi
Gaziantep'te mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede organlarının ters tarafta olduğunu öğrenen 66 yaşındaki kadının hem kendisi hem de ona müdahale eden doktorlar hayatlarının şokunu yaşadı.
Kaynak: İHA
Son olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran E.A.'ın hastanede yapılan tetkikler sonucunda iç organlarının tamamının ters tarafta olduğu anlaşıldı.
Kalp, mide, dalağı, göğüs ve karın bölgesinin sağında, karaciğer ve safra kesesinin ise solda olduğunu öğrenen E.A., hayatının şokunu yaşadı.
Mide ağrısı rahatsızlığı şikayetiyle şehir hastanesine başvuran E.A.'ı muayene eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ahmet Akbay, E.A.'ın kalbinin sağda ve diğer bütün iç organlarının ters tarafa olduğunu tespit etti.
İç organlarının tamamının ters tarafta olduğunu öğrenen E.A., safra kanalındaki taşlar nedeniyle çektiği ağrılardan kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdi.
