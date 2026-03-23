Haydarpaşa ve Sirkeci İtalyan devine emanet; İstanbul’un 2 dev kapısı yeniden açılıyor

Molinari’nin kurucusu olduğu Luca Molinari Studio (LMS), 1994 yılından bu yana sergiler, yayın projeleri, müze çalışmaları ve kültürel etkinlikler aracılığıyla mimarlık ve tasarım kültürünü geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan çalışmalar gerçekleştiriyor. Mimarlık, sergi tasarımı, grafik tasarım, yayıncılık, editörlük ve proje yönetimi alanlarında çalışan profesyonellerden oluşan stüdyo; kültürel projeler, müze çalışmaları ve uluslararası sergi organizasyonları gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Luca Molinari ise halen Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında küratör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir kimlikle, kültür ve sanatın merkezi olarak yeniden hayat bulacak Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı sahalarında yürütülen dönüşüm projelerinde Luca Molinari, müze, sergi ve tasarım projelerinin danışma kurulunda küratör olarak görev yapıyor. Molinari’nin küratörlüğünde Haydarpaşa’da Türkiye'nin farklı kıyılarında ve su altındaki arkeolojik alanları ile çok katmanlı tarihi, Sirkeci’de ise 19'uncu ve 20'nci yüzyıllarda göç hareketlerinin hikayeleri çağdaş müzecilik teknikleriyle harmanlayarak ele alınıyor. Bu yaklaşım doğrultusunda; Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarında, ziyaretçilere hem tarihi derinliği hem de kültürel sürekliliği deneyimleme fırsatı sunacak müze ve sergi alanları tasarlanıyor. Proje, kentin iki ikonik garını kültürel ve toplumsal miras kapsamında korurken aynı zamanda İstanbul’a yeni kültür-sanat odağı kazandırmayı hedefliyor. Sergiler, geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir bağ kurarak ziyaretçilerin İstanbul’un çok katmanlı tarihini keşfetmesini sağlayacak. (DHA)