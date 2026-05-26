Haydarpaşa'nın restorasyonunda çok özel ayrıntı: Kapanan taş ocakları yeniden açıldı
İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon ve dönüşüm çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Haydarpaşa'daki çalışmaların detaylarını ilk kez açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, proje ile tarihi yapının Anadolu Yakası’nın önemli kültür ve yaşam merkezlerinden birine dönüşeceğini söyledi. Ersoy, restorasyon sürecinde özgün taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının yeniden açtırıldığını belirtti.
Uzun yıllar boyunca milyonlarca insanın yolculuğuna, göçüne ve hatırasına tanıklık eden Haydarpaşa Garı’nda yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı’nda yürütülen restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.
Bakan Ersoy, tarihî gar sahasında yürütülen çalışmaların ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.Haydarpaşa Garı’nın yaklaşık 130 yıllık geçmişiyle Anadolu-Bağdat demiryolu hattının başlangıç noktalarından biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Bütün Anadolu’nun Avrupa’ya, batıya bağlanma noktası aslında Haydarpaşa.” dedi.
Haydarpaşa’nın yalnızca bir ulaşım noktası olmadığını ifade eden Ersoy, milyonlarca insanın göçüne, yolculuğuna ve hatırasına ev sahipliği yaptığını söyledi. Bakan Ersoy, “Birçok devlet adamı buralardan hareket etmiş. Birçok sanatçı buradan hareket etmiş. Milyonlarca vatandaşımız buralardan hareket etmişler.” ifadelerini kullandı.
ÖZEL TAŞLAR İÇİN KAPANMIŞ OCAKLAR YENİDEN AÇILDI
Restorasyon çalışmalarının öncesinde bölgede kapsamlı araştırmalar yapıldığını belirten Ersoy, alanın geçmişi ve hafızasının detaylı şekilde incelendiğini söyledi. Bakan Ersoy, restorasyon sürecinin Bilim Kurulu eşliğinde yürütüldüğünü ifade etti.Çalışmalarda özgün malzeme kullanımına hassasiyet gösterildiğini belirten Ersoy, bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocaklarının yeniden açtırıldığını açıkladı. Bakan Ersoy, “Oradan taş tekrar çıkarıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.” dedi.