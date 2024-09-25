Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı

Korkmaz'ın yaptığı müdahaleler sonucunda boğazda kalan yemek lokmasının çıkmasıyla müşteri yeniden nefes almaya başladı. Garsonun müdahalesiyle yeniden nefes alan müşteri çalışanlara teşekkür ederek iş yerinden ayrıldı. Yaşanılan olayı anlatan iş yeri çalışanlarından Doğukan Yetiş, “Dün akşam saatlerinde müşterimiz geldi. O sırada müşterilerimizden biri yemek yerken lokması boğazında kaldı. Yanında bulunan arkadaşlarından biri müdahale etmeye çalıştı, başaramadı. Daha sonra çalışanlarımızdan Habip isimli arkadaşımız heimlich manevrasıyla müşterimizi kurtardı” diye konuştu.