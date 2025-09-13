Herkes altın, gümüş biriktirirken o öyle bir yatırım aracı buldu ki... Gören gözlerine inanamıyor

Tespih koleksiyonuna sadece satın alarak değil, hediye yoluyla da birçok parça eklediğini anlatan Muhtar A.Y., "Muhtar olmamızdan dolayı birçok yerden hediye geldi. Bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan tespih aldım. Bir yerde tespih görünce, sayın bakanım hediye eder misiniz diye sorarım. Sağ olsunlar, çoğu hediye etti. Hepsini tek tek not alıyordum, kimin hediye ettiğini yazıyordum. Deprem öncesi tüm tespihleri vitrinde sergiliyordum. Depremden sonra vitrinleri kaldırdım, şu anda hepsi çelik kasada muhafaza ediliyor" diye konuştu.