Herkes gitti bir o kaldı: Tek başına yaşadığı mezrada evden dışarı çıkamıyor

‘KURTLARDAN DOLAYI EVDEN ÇIKAMIYORUM’

Eşinin vefatından sonra mezrada kalmayı tercih ettiğini belirten Ç., "Burada yaşamaya alıştım. Eşimle birlikte geçirdiğimiz anılarımız var o yüzden yeni mezraya taşınmak istemedim. Tek başıma olsam da bu benim evim. Bir yıldır tek başıma bu mezrada yaşıyorum. Kurtlardan dolayı evden hiç çıkamıyorum. Daha önce burada yaşayanlar başka bir mezraya yerleşti. Burayı terk eden aileler, yazın bahçelerine bakmak için geliyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan mezra yolunu açtılar, onlara çok teşekkür ediyorum. Kış için erzakları 4 ay önce almıştım" diye konuştu.