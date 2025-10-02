Herkes üşürken onlar yanıyor: Termometreler 33 dereceyi gösterdi
Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, Adana'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte termometreler 32-33 dereceyi gösterdi.
Ekim ayının gelmesiyle birçok şehirde hava sıcaklıkları düşerken, Adana'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte termometreler gündüz saatlerinde 32-33 dereceyi gösteriyor. Kent merkezinde öğle saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara sığındı.
"Adana'da bu sıcağa pamuk sıcağı derler"
Serinlemek için Atatürk Parkı'na gelen Kâmil Esenkurt, "Her gün bu saatlerde gelip burada otururum. Adana'da bu sıcağa pamuk sıcağı derler. 10-15 gün sürer ama hava hafif hafif serinliyor. İnşallah pamukların biçilmesiyle 15 gün sonra hava düzelir" dedi.
"Her yerde kar yağıyor ama Adana sıcak"
Mehmet Kılıç ise, "Her tarafa soğuklar geldi, Adana'da her zamanki gibi hava çok sıcak. Her yerde kar yağıyor ama Adana sıcak. Burası serin ve güzel. Biz de buraya oturmaya geldik" ifadelerini kullandı.