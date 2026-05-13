Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu
Antalya'da Hıdırellez için 5 Mayıs gecesi hayallerini kağıda döküp denize atan vatandaşların bıraktığı poşetler, dalgıçlar tarafından temizlendi. Deniz tabanından ev, araba ve sağlık dileklerinin yanı sıra çok sayıda madeni para çıkarıldı. Doğaya zarar vermeden dilek tutma çağrısı yapan dalgıçların karşılaştığı ilginç manzaralar ve denizden çıkanların listesi haberimizde.
Antalya'da baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez kutlamalarının ardından deniz dibinde "umut" nöbeti başladı. Geleneksel olarak dileklerini kağıtlara yazıp su geçirmez poşetlerle denize bırakan vatandaşların bu alışkanlığı, su altında ciddi bir kirliliğe neden oldu. Konyaaltı sahilinde dalış yapan gönüllü dalgıçlar, deniz tabanını kaplayan yüzlerce dilek notunu ve poşeti tek tek topladı.
Dalgıç Hüseyin Fırat tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, kırmızı keseler ve iplerle bağlanmış çok sayıda not gün yüzüne çıkarıldı. Denizden çıkan dilekler arasında; ev, araba, evlilik, torun, elektrikli süpürge ve "sınırsız para" gibi ilginç talepler dikkat çekti. Bazı vatandaşların ise dilek kağıtlarının kıyıya vurmaması için poşetlerin içine taş koyduğu görüldü.
Sadece bir saatlik dalışta deniz tabanından 58 adet madeni 1 TL topladığını belirten Fırat, "Kırmızı keselerin her birinden neredeyse 1 TL çıktı. Hatta bir vatandaşımız ev dileği için anahtarını bile denize atmış. Dileklerin çoğu lapa lapa olmuş kağıt yığınına dönüşmüş durumda. Amacımız kimsenin inancını sorgulamak değil, ancak doğadan bir şey isterken doğaya zarar vermememiz gerekiyor" dedi.
Mürekkepli kağıtların, naylon poşetlerin ve kurdelelerin deniz ekosistemine zarar verdiğine dikkat çeken uzmanlar, dilek tutarken çevre dostu yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Konyaaltı Varyant ve Atatürk Parkı çevresinde devam eden temizlik çalışmalarıyla, deniz tabanının bu atıklardan tamamen arındırılması hedefleniyor.