Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu
Hakkari'de yaşayan 42 yaşındaki bir elektrik ustası, hayatını değiştireceğinden habersiz hobi olarak aldığı 10 tavukla kendi işinin patronu oldu.
Kaynak: DHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik ustası olarak çalışırken hobi amaçlı 10 tavuk alan Fatih Yüksekova (42), 3 yılda hayvan sayısını bine çıkardı.
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İşini bırakıp organik yumurta üretimine başlayan Yüksekova, özenle baktığı tavuklarından günlük aldığı 800-850 arasındaki yumurtayı müşterilerine ve marketlere sattığını ve iyi bir kazanç elde ettiğini söyledi.
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İlçe merkezinde yaşayan ve ailesinin geçimini sağlamak için inşaatlarda elektrik ustası olarak çalışan 3 çocuk babası Fatih Yüksekova, 3 yıl önce hobi amaçlı 10 tavuk alarak bakmaya başladı.
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Evinin yumurta ihtiyacını karşılayan ve bu arada da komşularına yumurta satan Yüksekova, işlerinin iyi gitmesi üzerine hayvan sayısını artırmaya ve köyüne yerleşme kararı aldı.
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