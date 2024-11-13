  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu!

Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu

Hakkari'de yaşayan 42 yaşındaki bir elektrik ustası, hayatını değiştireceğinden habersiz hobi olarak aldığı 10 tavukla kendi işinin patronu oldu.

Kaynak: DHA
Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu - Resim: 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik ustası olarak çalışırken hobi amaçlı 10 tavuk alan Fatih Yüksekova (42), 3 yılda hayvan sayısını bine çıkardı.

1 / 9
Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu - Resim: 2

İşini bırakıp organik yumurta üretimine başlayan Yüksekova, özenle baktığı tavuklarından günlük aldığı 800-850 arasındaki yumurtayı müşterilerine ve marketlere sattığını ve iyi bir kazanç elde ettiğini söyledi.

2 / 9
Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu - Resim: 3

İlçe merkezinde yaşayan ve ailesinin geçimini sağlamak için inşaatlarda elektrik ustası olarak çalışan 3 çocuk babası Fatih Yüksekova, 3 yıl önce hobi amaçlı 10 tavuk alarak bakmaya başladı.

3 / 9
Hobi olarak başlamıştı... Mesleğini bıraktı kendi işinin patronu oldu - Resim: 4

Evinin yumurta ihtiyacını karşılayan ve bu arada da komşularına yumurta satan Yüksekova, işlerinin iyi gitmesi üzerine hayvan sayısını artırmaya ve köyüne yerleşme kararı aldı.

4 / 9