Hobi olarak başlamıştı; şimdi emekliliğinde evinden tüm dünyaya seslenebiliyor!

Hikayesini ve telsizlere ilgisini anlatan İlyas Çetin, “1987 yılında halk bandı telsizlerle başladım. 1994 yılında ise Samsun’da amatör telsizcilik belgesi alarak devam ettim. Telsizlere merakım 1987 yılında eski bir radyoda gemicilerin telsiz görüşmelerini dinlememle başladı. Sonrasında nereden nasıl görüştüklerini araştırdım ve kendi istasyonumu kurdum. Uluslararası, ulusal ve yerel olarak herkesle iletişime geçebiliyorum. Çok uzak mesafelerle iletişime geçebiliyorum. Bugün teknolojideki gelinen bütün yeniliklerde amatör telsizciliğin imzası var. Amatör telsizciliği herhangi bir maddi çıkar gözetmeden hobi olarak yapıyorum. Birileri bisiklete biner, birileri yürüyüş yapar, birileri avcılık yapar. Benim hobim de amatör telsizcilik. Beni en çok mutlu eden şey ise çok uzaktaki insanlarla haberleşebilmek. Dili, dini farklı olan kişilerle diyalog kurabilmek. Bu hobi, pahalı ve maliyetli. Cihazların hepsi yurt dışından getirildi. Bizim kullandığımız frekanslar düşük frekanslar olduğu için telefonlarda olduğu kadar radyasyona maruz kalmıyoruz. Doğal afet durumlarında GSM operatörlerde kilitlenme olduğu için haberleşme olmuyor, o zaman da amatör telsiz sistemi devreye giriyor” diye konuştu.