Huzurevi sakinlerinden gençlere dikkat çeken çağrı!

"20 yaşımda olsaydım besi çiftliği kurardım", "Sağlığım için spora başlardım", "Çok çalışır arzu ettiğim hayatı yaşardım", "Yaptıklarımdan pişman olmaz, pişman olacağım şeyler yapmazdım", "Çok pozitif yaşamaya çalışırdım", "Yeniden anne olurdum", "Tekrar İlyas Çalıkoğlu ile evlenirdim" gibi mesajlarla tecrübelerini dile getiren huzurevi sakinleri, gençlere umut ve hayat dersi verdi.