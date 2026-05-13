İçişleri Bakanlığı'ndan sel alarmı: Çok sayıda ilimizi sağanak vuracak!
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji’den alınan son verilere dayanarak 14 Mayıs Perşembe günü için çok sayıda ilde "kuvvetli sağanak" alarmı verdi. Sel, su baskını ve hortum riskine karşı vatandaşları uyaran Bakanlık, etkilenmesi beklenen bölgeleri tek tek sıraladı.
İçişleri Bakanlığı, yarın (14 Mayıs 2026 Perşembe) yurdun büyük bir bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, hava koşullarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Mayıs 2026 Perşembe günü Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri, Samsun, Amasya Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.