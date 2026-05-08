Iğdır’da 30 milyon yıllık sürpriz: Dünyanın en büyük kara memelisi şehre geri döndü!

Yapılan incelemeler, Tuzluca’nın eski sakininin devasa boyutlarını gözler önüne serdi. Yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 5 metre yüksekliğe sahip olan bu dev gergedan, günümüz fillerinden çok daha büyük bir yapıya sahipti. Çankırı ve Çorum’un ardından Tuzluca’da rastlanan bu buluntu, Anadolu’nun 30 milyon yıl önceki ekosistemi hakkında paha biçilemez bilgiler sundu. MTA uzmanları tarafından aslına uygun ölçülerle hazırlanan dev gergedan maketi, Iğdır Üniversitesi’ne hediye edilerek kampüsteki yerini aldı. Iğdır Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oğuz Doğan, fosilin bölgenin tarih öncesi geçmişi hakkında derin bilgiler sunduğunu belirterek, bu hediyenin üniversitenin bilimsel ve kültürel mirası için büyük önem taşıdığını vurguladı. Alhanlı köyü yakınlarında bulunan fosillerin hikayesi, Iğdır Üniversitesi bünyesinde sergilenen maket ile gelecek nesillere aktarılacak. Bölgenin doğa tarihi turizmi açısından da dikkat çekmesi beklenen bu gelişme, bilim dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor.