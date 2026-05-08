Iğdır’da 30 milyon yıllık sürpriz: Dünyanın en büyük kara memelisi şehre geri döndü!
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 2019 yılında başlatılan kazılarda bulunan ve 30 milyon yıl önce yaşadığı saptanan dev gergedan ‘Paraceratherium’un devasa maketi tamamlandı. MTA tarafından hazırlanan ve bugünün fillerinden bile katbekat büyük olan bu dev canlının maketi, Iğdır Üniversitesi’ne hediye edildi.
Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü, Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde fosilleri bulunan ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kara memelilerinden biri olan "Paraceratherium" (Dev Gergedan) maketini Iğdır Üniversitesi’ne takdim etti. Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan’ın davetiyle 2019 yılında başlayan bilimsel yolculuk, büyük bir keşifle sonuçlandı. MTA Tabiat Tarihi Müzesi ekiplerince yürütülen dört yıllık paleontolojik kazılarda, dev memeliye ait ilk bulgu olan kol kemiği (humerus) tespit edildi. Yaklaşık 30 milyon yıl önce bu topraklarda dolaşan dev canlının fosilleri, uzmanlar tarafından titizlikle birleştirildi.
Yapılan incelemeler, Tuzluca’nın eski sakininin devasa boyutlarını gözler önüne serdi. Yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 5 metre yüksekliğe sahip olan bu dev gergedan, günümüz fillerinden çok daha büyük bir yapıya sahipti. Çankırı ve Çorum’un ardından Tuzluca’da rastlanan bu buluntu, Anadolu’nun 30 milyon yıl önceki ekosistemi hakkında paha biçilemez bilgiler sundu. MTA uzmanları tarafından aslına uygun ölçülerle hazırlanan dev gergedan maketi, Iğdır Üniversitesi’ne hediye edilerek kampüsteki yerini aldı. Iğdır Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oğuz Doğan, fosilin bölgenin tarih öncesi geçmişi hakkında derin bilgiler sunduğunu belirterek, bu hediyenin üniversitenin bilimsel ve kültürel mirası için büyük önem taşıdığını vurguladı. Alhanlı köyü yakınlarında bulunan fosillerin hikayesi, Iğdır Üniversitesi bünyesinde sergilenen maket ile gelecek nesillere aktarılacak. Bölgenin doğa tarihi turizmi açısından da dikkat çekmesi beklenen bu gelişme, bilim dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor.