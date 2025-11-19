İki çocuk annesi 51 yaşındaki kadının üniversite hayali yıllar sonra gerçek oldu...

Hem gündelik işler hem de eğitim hayatı nedeniyle günlerinin yoğun geçtiğini dile getiren Varol, ailesinin desteğiyle güç bulduğunu söyledi. Okul öncesi ve sonrasında da yapması gereken şeyler olduğunu kaydeden Varol, "Bu tempo, her gün böyle devam ediyor. Ders çalışma ve okulun yapacağı sınavlara hazırlanma sürecinde eşim özellikle çok büyük bir fedakarlık gösteriyor. Çünkü biz evliliğimiz boyunca hep bir şeyleri beraber yapmaya alıştık. Şimdi, 'Benim dersim var' diyorum ve onu durduruyorum. Şikayetçi değil; çünkü o da bana destek olmuştu. Üniversiteyi kazanmadan önce çok monoton bir hayatım vardı. Sürekli aynı şeyleri yapıyordum ve köreldiğimi hissetmiştim. Sınavdan sonra ve sınav sonucunda böyle bir başarıyı elde edince gerçekten önce kendimle gurur duydum. 'Demek ki hala bir bilgim var. Hala bir şeylerim taze, unutmamışım' dedim. Gerçekten çok güzel, farklı şeyler öğreniyoruz. Bizim okuduğumuz dönem ile şimdiki dönem arasında çok büyük bir fark var. Böylece kendimizi de ilerletiyoruz her açıdan, teknolojik açıdan da bilgi açısından da kendimizi de yeniliyoruz. Anadolu Üniversitesi'nin okumak isteyen kadın, erkek herkese kapısı açık. Çalışan ve okumak isteyenler, Açıköğretim Fakültesi ile benim gibi daha sonradan okumak isteyenleri örgün eğitimi ile 60 yaş üstü 'Ben geç kaldım' diyen yaş grubuna da kapılarını açmış durumda. Bu yüzden de Anadolu Üniversitesi'ne de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.