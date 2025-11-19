İlk kadın çaycıydı şimdi de ilk kadın adayı oldu
Kayseri'de 10 yıl önce çay ocağı açıp, kentin ilk kadın çaycısı olan 56 yaşındaki Leyla Ünlü 720 üyesi bulunan Kayseri Kahveciler Odası'nın 15 Şubat'ta yapacağı başkanlık seçimi öncesi adaylığını açıklayarak ilk kadın aday oldu.
Kayseri'de yaşayan Leyla Ünlü, eşi Durmuş Ünlü ile 16 yıl apartman görevlisi olarak çalıştı. Eşinin emekliliğinin ardından Leyla Ünlü, gençliğinden beri hayalini kurduğu çay ocağını açmaya karar verdi. Ünlü, 10 yıl önce Kocasinan ilçesi Hunat Mahallesi'nde çay ocağı açtı.
İş yerinde kültür ve sanat buluşmaları da gerçekleştiren Ünlü, 720 üyesi bulunan Kayseri Kahveciler Odası'nın 15 Şubat'ta yapacağı başkanlık seçimi öncesi aday oldu. Oda seçimleri tarihinin ilk kadın başkan adayı olan Ünlü, "10 sene önce eşimle birlikte çay evimizi açtık. Kayseri'de ilk çay ocağı işletmecisi kadın benim. Burayı açma sebebimiz; eşimin de benim de belirli bir mesleğimizin olmamasıydı. 16 sene bina görevlisi olarak çalıştık. Oradan ayrıldıktan sonra burası bize mecburi bir meslek gibi oldu. Eşim bana yapıp yapamayacağımı sorduğunda, 'Tabii ki yaparım, senin yanındayım' ve burayı açtık" diye konuştu.
Ünlü, "Kayseri gibi bir yer olduğum için korkularım, endişelerim, acabalarım oldu. 'Kabullendirebilir miyim, kabullendiremez miyim' diye düşündüm. Hatta kendi yakınlarım aklıma geldi, 'ne diyecekler' diye düşündüm. Çünkü burasının erkek ağırlıklı bir yer olacağını biliyordum. Nihayetinde burayı açtık. Burada bütün kadınlarımızı temsil etmeye çalıştım. Bizim kültürümüzde, Kayseri gibi bir yerde özellikle çay ocağında kadının olması biraz zordu. Ben bu zoru başardım" dedi.
Leyla Ünlü, "Madem, 'ben Kayseri'de bir ilkim' dedim. 'Neden Kahveciler Odası başkanlığına adaylığımı koymayayım' diye düşündüm. Nihayetinde Kahveciler Odası başkan adayı oldum. Yaptığımız iş çok zordu. Ben o zoru başardım. Yine de hala zor yönleri var. Çünkü mesleğimiz sıradan gibi gösteriliyor. Çaycılık, çay ocağı veya kahvehane değil. Burası bizim kültürümüzün başlangıç yeri. Yaşlılarımızın, gençlerimizin, orta yaşlılarımızın burada buluşup, konuştukları, dertlerini döktükleri, sazlarıyla, sözleriyle, şiirleriyle anlattıkları yer. Ola ki ben seçilirsem elimi taşın altına koyuyorum. Beni izleyenler, dinleyenler veya çaycılarımızdan, kahvehanecilerimizden bunu düşünerek bana oy vermelerini istiyorum" diye konuştu.