İlk kadın çaycıydı şimdi de ilk kadın adayı oldu

Leyla Ünlü, "Madem, 'ben Kayseri'de bir ilkim' dedim. 'Neden Kahveciler Odası başkanlığına adaylığımı koymayayım' diye düşündüm. Nihayetinde Kahveciler Odası başkan adayı oldum. Yaptığımız iş çok zordu. Ben o zoru başardım. Yine de hala zor yönleri var. Çünkü mesleğimiz sıradan gibi gösteriliyor. Çaycılık, çay ocağı veya kahvehane değil. Burası bizim kültürümüzün başlangıç yeri. Yaşlılarımızın, gençlerimizin, orta yaşlılarımızın burada buluşup, konuştukları, dertlerini döktükleri, sazlarıyla, sözleriyle, şiirleriyle anlattıkları yer. Ola ki ben seçilirsem elimi taşın altına koyuyorum. Beni izleyenler, dinleyenler veya çaycılarımızdan, kahvehanecilerimizden bunu düşünerek bana oy vermelerini istiyorum" diye konuştu.