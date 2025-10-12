İlk yurt dışı ziyareti için Türkiye'yi seçen Papa'ya çok özel hediye

33 YILDIR ÇİNİYE HAYAT VERİYOR

Dede mesleği çömlekçiliği, çini sanatına taşıyan ve şu an Papa’ya hediye edeceği eserin yanı sıra 15’inci yüzyıla özgü Haliç işi çini tabak da yapan Mesude Künen, mesleğini icra ettiği atölyeye de dedesinden esinlenerek ‘Dedemin Elleri’ adını verdiğini belirtti. Künen, “Dedem çömlekçiydi. 33 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Şu an Haliç işi eserini yapıyorum. 15’inci yüzyılda yapılmış önemli bir eserdir” dedi.