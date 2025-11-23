  1. Anasayfa
İndirime hücum! 10 TL'ye satılan ürünler izdihama yol açtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan giyim mağazasında bazı ürünler 10 TL'ye satışa sunulunca izdiham yaşandı. Müşteriler, mağazaya girebilmek için birbiriyle yarıştı.

Kaynak: DHA
İndirime hücum! 10 TL'ye satılan ürünler izdihama yol açtı

Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 TL'den satışa sundu. 

İndirime hücum! 10 TL'ye satılan ürünler izdihama yol açtı

Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu. 

İndirime hücum! 10 TL'ye satılan ürünler izdihama yol açtı

Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı. (DHA)

İndirime hücum! 10 TL'ye satılan ürünler izdihama yol açtı
