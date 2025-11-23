İndirime hücum! 10 TL'ye satılan ürünler izdihama yol açtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan giyim mağazasında bazı ürünler 10 TL'ye satışa sunulunca izdiham yaşandı. Müşteriler, mağazaya girebilmek için birbiriyle yarıştı.
Kaynak: DHA
Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu üzerinde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 TL'den satışa sundu.
Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.
Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden olurken, mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı. (DHA)
