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İndirimi duyan koşunca, vatandaş birbirini ezdi

İzmir'in Bergama ilçesinde bir züccaciye dükkanının açılışında indirimli ürünleri satın almak için mağazaya akın eden vatandaşlar birbirlerini ezdi.

Kaynak: İHA
İndirimi duyan koşunca, vatandaş birbirini ezdi - Resim: 1

İzmir'in Bergama ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bir züccaciye dükkanının açılışına özel indirim kampanyası düzenlendi.

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İndirimi duyan koşunca, vatandaş birbirini ezdi - Resim: 2

Mağazanın indirimini duyan vatandaşlar ise dükkanın önüne akın etti. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girmek için koşturan vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.

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İndirimi duyan koşunca, vatandaş birbirini ezdi - Resim: 3

İzdihamın arasında bir çocuğun da olduğu görülürken, o kalabalıkta dengesini kaybeden bir kadın da yere düştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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İndirimi duyan koşunca, vatandaş birbirini ezdi - Resim: 4
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