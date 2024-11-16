İndirimi duyan koşunca, vatandaş birbirini ezdi
İzmir'in Bergama ilçesinde bir züccaciye dükkanının açılışında indirimli ürünleri satın almak için mağazaya akın eden vatandaşlar birbirlerini ezdi.
Kaynak: İHA
İzmir'in Bergama ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bir züccaciye dükkanının açılışına özel indirim kampanyası düzenlendi.
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Mağazanın indirimini duyan vatandaşlar ise dükkanın önüne akın etti. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girmek için koşturan vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.
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İzdihamın arasında bir çocuğun da olduğu görülürken, o kalabalıkta dengesini kaybeden bir kadın da yere düştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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